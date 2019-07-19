التجارة: تطوير منفذ سفوان العبدلي لايؤثر على حركة الموانئ العراقية

2019/07/19 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التجارة اليوم الجمعة، ان تطوير وتأهيل منفذ سفوان العبدلي لايؤثر على حركة الموانئ العراقية .

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