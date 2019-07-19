خلية الاعلام الأمني تؤكد اختراق الطائرات التركية أجواء العراق

2019/07/19 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكدت خلية الاعلام الأمني اليوم الجمعة اختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” إن “الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية بعد منتصف ليلة امس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل، مما أدى الى جرح خمسة أشخاص”.

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