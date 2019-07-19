2019/07/19 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xhjpuPhJWcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية .. متنفذون يحولون المساحات الخضراء الى مشاريع تجارية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية .. متنفذون يحولون المساحات الخضراء الى مشاريع تجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).