2019/07/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي من المستفيد من الاساءة للناشط المدني هادي نايف محسن الزبيدي؟!هادي نايف محسن الزبيدي..ناشط مدني من ابناء الصويرة ـ محافظة واسط ..من أسرة شيوخ برز كوجه من وجوه المجتمع المدني في بغداد..وعرف من قبل ابناء المحافظات..بحكم مشاركته في المظاهرات والاعتصامات في ساحة التحرير ..تواصل نشاطه مع احتلال داعش لسنجار في 3/8/2014 ومناطق بعشيقة وبحزاني بأيام قليلة..حيث برز كوجه مدافع عن الايزيديين ي......

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