فريد العليبي - تونس : تصدعات حركة النهضة .

2019/07/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي أخيرا تصدعت حركة النهضة ، االتي كثيرا ما افتخرت بأنها ليست كغيرها من الأحزاب ، فهي كتلة متراصة الصفوف ، ترعاها العناية الربانية والأخوة الدينية ، فلا تشققات فيها ولا انقسام .والواقع أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ولكنها الأكبر حتى الآن فهناك حالة تذمر وصفها البعض بانتفاضة داخلية ضد شيخها ، عبر خلالها قياديون عن امتعاضهم لإقصائهم من تراؤس قائمات انتخابية هنا وهناك .وتفسيرا لذلك ......

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