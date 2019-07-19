2019/07/19 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فريد_العليبي أخيرا تصدعت حركة النهضة ، االتي كثيرا ما افتخرت بأنها ليست كغيرها من الأحزاب ، فهي كتلة متراصة الصفوف ، ترعاها العناية الربانية والأخوة الدينية ، فلا تشققات فيها ولا انقسام .
والواقع أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ولكنها الأكبر حتى الآن فهناك حالة تذمر وصفها البعض بانتفاضة داخلية ضد شيخها ، عبر خلالها قياديون عن امتعاضهم لإقصائهم من تراؤس قائمات انتخابية هنا وهناك .وتفسيرا لذلك ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس : تصدعات حركة النهضة .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والواقع أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ولكنها الأكبر حتى الآن فهناك حالة تذمر وصفها البعض بانتفاضة داخلية ضد شيخها ، عبر خلالها قياديون عن امتعاضهم لإقصائهم من تراؤس قائمات انتخابية هنا وهناك .وتفسيرا لذلك ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فريد العليبي - تونس : تصدعات حركة النهضة .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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