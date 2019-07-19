الريكات عبد الغفور - الجنس في دول العالم الثالث: المغرب نموذجا

2019/07/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الريكات_عبد_الغفور قبل التطرق للموضوع أود توجيه نداء للرفيقات و الرفيقات، الصديقات و الاصدقاء بالتوقف عن نشر الفيديو، احتراما للفتاة المقتولة و عائلتها،و الذي يوثق لمجرم حي الملاح بالرباط و هو يمارس فعله الاجرامي في حق الشابة و التي لفظت أنفاسها و ذلك شهر يونيو الماضي و ذلك بعد أن أقدم على احتجازها بالمدينة القديمة للرباط و مارس عليها أشد أنواع التعذيب و ذلك بادخال قنينات زجاجية في دبرها دون شفقة و لا رحمة كما لم ي......

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