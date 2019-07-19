2019/07/19 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد بيان رسمي صدر عن خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، بأن الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين اسفرت عن جرح خمسة اشخاص.

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي: الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي: الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).