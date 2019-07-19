المحمدي: تمثيل السنة في مفاصل الدولة لا يتجاوز ٥٪؜

2019/07/19 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف النائب عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي، ان تمثيل المكون السني في مفاصل الدولة لا يتجاوز 5%.

وقال المحمدي في تصريحات اطلع عليها “النور نيوز”، “قد نتوجه للمطالبة بالاقليم للحفاظ على حقوقنا إذا لم يتم إنصافنا”، مبينا ان “الدولة وصلت لهذا المستوى بسبب عدم احترام الشراكات والاتفاقات”.





وأضاف، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باعتباره اعلى ممثل للسنة في الحكومة يواجه ضغوطات سواء كانت من المكون او من الاخرين”، لافتا الى “وجود استئثار لحزب على حساب باقي الاحزاب في المكون الشيعي”.





وتابع، “هناك توافق في الرؤى مع تيار الحكمة وسائرون في موضوع التمثيل في الحكومة ؛ والاقليم موضوع دستوري وقانوني عند عدم وجود توافق وانصاف ؛ ولا يعتبر مشروع لتقسيم العراق”.





وبشأن الاوضاع في البصرة، قال المحمدي، ان “سلب حقوق البصرة وعدم انصافها دفعهم للمطالبة بالاقليم”، مؤكدا ان “نسبة تمثيل السنة في الاجهزة الامنية بكافة مفاصلها ضئيلة مقارنةً بحجم المكون”.





وبين، ان “التحالفات السياسية الجامعة لمكونات الشعب لا وجود لها على ارض الواقع ولم تصل على مستوى المؤسساتية”، مشيرا الى ان “توزيع الدرجات الخاصة قائم على اساس المحاصصة الطائفية وفيه غبن للسنة”.

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