2019/07/19 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، استمرار حظر السباحة في نهر ديالى لدواعي السلامة.وقال الناطق باسم شرطة ديالى العميد غالب العطيه في حديث لـ/المعلومة/، إن” قرار حظر السباحة في نهر ديالى لايزال ساري المفعول لدواعي السلامة العامة خاصة بعد ازدياد ملحوظ في معدلات غرق الشباب والصبية مؤخرا”.واضاف العطيه، ان” حظر […]

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