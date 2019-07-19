سليماني يهاجم ترمب بشدة ويعلق على خبر إسقاط الطائرة المسيرة

2019/07/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عن موقفه من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة.

وهاجم سليماني في تغريدة على تويتر، تضمنت أول تعليق له على إعلان واشنطن إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة، هاجم الرئيس ترمب بالقول، ان ذهن الأخير مشغول بأشياء أخرى، مضيفا ما نصه “ان السبب الرئيس لهزيمة أميركا في المنطقة، هو افتقارها لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين” على حد تعبيره.

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