2019/07/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكدت القيادية في حراك الجديد والنائبة السابقة “سروة عبد الواحد”،ان استهداف موظفي القنصلية التركية ناقوس خطر للامن في كردستان.وقالت عبد الواحد في حديث متلفز لـ”قناة آي نيوز”ان “العائلة الحاكمة في الاقليم هي المسؤولة عن هجوم اربيل باعتبارها من يدير الملف الامني”.واشارت عبد الواحد الى انه “يجب ان يكون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الواحد تتحدث عن هجوم اربيل : العائلة الحاكمة في الاقليم هي المسؤولة المركز الخبري الوطني.

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