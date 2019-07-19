“بالفديو”.. المرجعية تحذر من انهيار التعليم في العراق

2019/07/19 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذر معتمد المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ،اليوم الجمعة، من انهيار التعليم في العراق، منتقداً نسب النجاح لمرحلة المتوسطة، فيما اشار في الوقت نفسه الى خطورة استفحال ظاهرة الاعتداء على الكوادر التعليمية.

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