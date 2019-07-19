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تركيا: عملية شحن إس-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها


تركيا: عملية شحن إس-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها
2019/07/19 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن شحن معدات منظومة إس-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد تسير بالشكل المخطط له.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة ” تمضي عملية شحن معدات نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها”.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.

وتعدّ […]

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