تركيا: عملية شحن إس-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها

2019/07/19 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن شحن معدات منظومة إس-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد تسير بالشكل المخطط له.وأضاف بيان صادر عن الوزارة ” تمضي عملية شحن معدات نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها”.وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.وتعدّ […]

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