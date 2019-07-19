2019/07/19 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن شحن معدات منظومة إس-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد تسير بالشكل المخطط له.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة ” تمضي عملية شحن معدات نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها”.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.
وتعدّ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: عملية شحن إس-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن شحن معدات منظومة إس-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد تسير بالشكل المخطط له.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة ” تمضي عملية شحن معدات نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها”.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.
وتعدّ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: عملية شحن إس-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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