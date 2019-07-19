2019/07/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخاذ الاجراءات القانونية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية تموز ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية تموز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).