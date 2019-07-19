وأعلنت مديرية المرور العامة، أول أمس الأربعاء، انه حسب "توجيهات مدير المرور العام اللواء زهير عبادة، تم الإيعاز الى كافة مفارز مديرية المرور العامة بجانبي الكرخ والرصافة برصد مخالفة المركبات التي تسير بدون لوحات واعطاء مهلة ليوم الاحد المقبل".
ودعت المديرية، كافة سائقي المركبات التي لاتحمل لواحات إلى التوجه لمواقع التسجيل الحسينية والتاجيات وذلك لتوفر اللوحات بكل اصنافها الحمل والخصوصي والاجرة والزراعية والانشائية.
وأكدت المديرية، أنه ابتداء من يوم الاحد، ستكون هناك حملة مشددة مع اعطاء موقف يومي باعداد المركبات التي تم ضبطها بدون لوحات.انتهى/س
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن تمديد فترة تسجيل لوحات العجلات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن تمديد فترة تسجيل لوحات العجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).