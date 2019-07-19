الداخلية تعلن تمديد فترة تسجيل لوحات العجلات

2019/07/19 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الجمعة، عن تمديد فترة السماح بسير العجلات التي لا تحمل لوحات.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه: "لغرض اتاحة الفرصة للمواطنين الكرام والأخوة سائقي العجلات بمراجعة مديريات ومواقع المرور لتثبيت لوحات التسجيل وتقديم الخدمة لهم في هذا الصدد، أمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري".

وأعلنت مديرية المرور العامة، أول أمس الأربعاء، انه حسب "توجيهات مدير المرور العام اللواء زهير عبادة، تم الإيعاز الى كافة مفارز مديرية المرور العامة بجانبي الكرخ والرصافة برصد مخالفة المركبات التي تسير بدون لوحات واعطاء مهلة ليوم الاحد المقبل".

ودعت المديرية، كافة سائقي المركبات التي لاتحمل لواحات إلى التوجه لمواقع التسجيل الحسينية والتاجيات وذلك لتوفر اللوحات بكل اصنافها الحمل والخصوصي والاجرة والزراعية والانشائية.

وأكدت المديرية، أنه ابتداء من يوم الاحد، ستكون هناك حملة مشددة مع اعطاء موقف يومي باعداد المركبات التي تم ضبطها بدون لوحات.انتهى/س

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