شرطة ذي قار تنفذ حملة امنية لمنع الصيد الجائر في اهوار الجبايش

2019/07/19 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت قيادة شرطة ذي قار في بيان لها ، إن" تم تسيير دوريات باستخدام الزوارق النهرية في اهوار الجبايش والمنار والفهود بهدف البحث عن المخالفين".

واضاف البيان انه" ومن خلال المتابعة تم القبض على عدد من المخالفين وضبط (6 ) أجهزة كهربائية".

انتهى .



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