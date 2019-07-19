أثيل النجيفي: أميركا تُلاحق الفاسدين أسرع من القضاء العراقي

2019/07/19 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف القيادي في تحالف “#القرار” #أثيل_النجيفي، اليوم الجمعة، عن أسباب اصدار وزارة #الخزانة #الأميركية عقوبات ضد بعض #الشخصيات #العراقية.النجيفي قال لمراسل “الحل العراق“، إن «هؤلاء […]

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