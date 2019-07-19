الصحاف: العراق ملتزم بموقفه الحيادي من الصراع الأميركي الإيراني

2019/07/19 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، تأكيده على التزام العراق الحياد في ما يتعلق بالصراع الاميركي الإيراني.

وقال الصحاف في مقابلة مع موقع صدى البلد، إن العراق يسعى للحفاظ على جملة المُكتسَبات التي تحققت في الفترة الماضية، لذا لن يدَّخر أيَّ جهد في دعم أيِّة مُبادَرة تدعو إلى التهدئة، وخفض التصعيد، كونه يدرك أنَّ قيام حرب في المنطقة سيكون له أثر تدميريّ على أمن العالم أجمع.

وأضاف، في ما يتعلق بالحشد الشعبي، أن الحشد قوات مسلحة نظاميَّة تأتمر بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أنَّ تشكيلهم انبثق من فتوى الجهاد الكفائيّ، وتتمثل مهمَّتهم باستعادة الأرض، وحماية العِرض، وهم مصدر فخر واعتزاز للعراق وأبنائه.

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