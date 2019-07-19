“ابو مازن” يرد على شموله بالعقوبات الامريكية

2019/07/19 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..رد رئيس كتلة المحور النيابية أحمد عبدالله الجبوري، “ابو مازن” على قرار امريكي بشموله بعقوبات مع قياديين في الحشد الشعبي فضلا عن المحافظ السابق لنينوى نوفل العاكوب، مشددا على أن سيادة العراق على حافة الهاوية.وقال “ابو مازن” في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “سيادة العراق على حافة الهاوية”، مشيرا الى أن […]

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