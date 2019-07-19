ريفالدو: جريزمان سيحضر لقب التشامبيونزليج لبرشلونة

2019/07/19 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جريزمان

يعتقد البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة السابق، أن التعاقد مع أنطوان جريزمان، سيعزز من فرص البارسا في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا “برشلونة من المرشحين دائمًا للفوز باللقب القاري، لكن مع وجود لاعب بحجم جريزمان، ستزداد فرص البارسا في التتويج”.

وأضاف “هذا يعني بلا شك الفوز بلقب دوري الأبطال أو على الأقل الوصول إلى النهائي”.

وتابع “الصفقات الكبرى تضع الضغط على اللاعبين، وإذا أراد جريزمان تجنب ذلك، يجب عليه أن يتفهم الموقف ويقدم مستواه المعهود”.

وحول نيمار، أوضح ريفالدو أن مواطنه نادم على قرار رحيله عن برشلونة، منوهًا “من الواضح أنه لا يشعر بالرضا تجاه تجربته مع باريس سان جيرمان”.

وأردف “عودة نيمار لبرشلونة؟ الأمور ليست بهذه البساطة، فقد أنفق سان جيرمان الكثير من المال، ومن الطبيعي ألا يسمحوا له بالرحيل بسهولة”.

ونوه “مشجعو باريس ليسوا سعداء بذلك، لكن يجب على نيمار أن يواجه الموقف ويقدم أفضل ما يستطيع”.

وقال “إذا قدم نيمار مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا، فقد يُعيد الهدوء للفريق الفرنسي وللجماهير”.

وحول كوتينيو، علق “لا أؤيد إمكانية رحيله إلى باريس سان جيرمان، الليجا أقوى بكثير من الدوري الفرنسي.



لقد لعب بشكل جيد مع ليفربول، لكني لست متأكدًا من رغبته في العودة إلى إنجلترا”.

المصدر: كووورة

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