2019/07/19 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / خطوة برس دانت حكومة اقليم كردستان اليوم الجمعة تعرض سياح اكراد الى اعتداء في مدينة طرابزون في تركيا.وقال بيان للمتحدث الرسمي للحكومة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تعرض عدد من سياح إقليم كوردستان، في الايام القليلة الماضية، الى اعتداء في مدينة طرابزون التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة كردستان تدين الاعتداء على سياح أكراد في تركيا وكالة خطوة برس.

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