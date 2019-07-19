القبض على مجهز عناصر داعش بالأسلحة والمعدات الفنية في الموصل

2019/07/19 | 14:44

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على مجهز عناصر تنظيم داعش بالأسلحة والمعدات الفنية في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمراراً لنهجها في تعقب وملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع لواء المشاة 60 الفرقة 20، في قيادة عمليات نينوى من ملاحقة أحد الارهابيين المكلفين بشراء الأسلحة والمعدات الفنية للدواعش بعد هروبه من منطقة سكناه في قرية ام الذيبان إلى قرية الشمالات التابعة لقضاء البعاج في الموصل، والقبض عليه".

وأضافت أنه "تم ضبط بحوزة الإرهابي، تسجيلات صوتية مهمة توضح آلية استلام وتسليم الأسلحة للأرهابيين"، مشيرة الى أنه "من المطلوبين للأجهزة الأمنية لصدور مذكرة قبض قضائية بحقه وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، الجمعة (19 تموز 2019)، حصيلة قتلى داعش العرب، خلال النصف الاول من 2019 داخل المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية في ديالى حققت نجاحات م

بغداد اليوم- بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة (19 تموز 2019)، أن طائرات تركية اخترقت الاجواء العراقية ليلة أمس وأصابت 5 أشخاص بغارات جوية

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية بع

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (19 تموز 2019)، بالعثور على جثتي شابين اختفيا يوم أمس السبت في نهر المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاهالي وبالتعاون مع القوى الامنية عثرا على جثتي شابين من اهال

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