الإعلام الأمني: جرح خمسة اشخاص جراء ضربتين جويتين من قبل طائرات تركية اخترقت الأجواء العراقية

2019/07/19 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة، عن جرح خمسة اشخاص جراء ضربتين جويتين من قبل طائرات تركية اخترقت الأجواء العراقية بعد منتصف ليلة امس.

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