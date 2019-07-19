البدء باعمار وتاهيل الجسر الحجري بايسر الموصل

2019/07/19 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت شركة السعد الهندسية باعمار الجسر الحجري القديم بايسر مدينة الموصل .وقال المهندس سعد ذنون المشرف على اعمار الجسر ان” شركة السعد الهندسية باشرت باعمار وتاهيل ونصب أقواس الجسر الحجري في ايسر الموصل بعد خروجه عن الخدمة خلال العمليات العسكرية لتحرير الموصل “.واضاف ان”مدة انجاز الجسر ستستغرق نحو 9 اشهر منذ بدء اعلان اعمار […]

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