بذريعة مكافحة ايران وحلفائها الاقليميين ..صحيفة امريكية : واشنطن ترسل مئات العسكريين للسعودية

2019/07/19 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة / وول ستريت جورنال/ الامريكية : أن الولايات المتحدة شرعت في إرسال مئات العسكريين إلى السعودية، ضمن جهودها الرامية لمكافحة المخاطر الصادرة عن إيران وحلفائها الإقليميين.ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم ما سبق أن أفادت به شبكة “سي إن إن” عن خطة البنتاغون لنشر ما يصل إلى […]

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