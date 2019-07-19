ريفالدو: جريزمان سيحضر لقب دوري الابطال لبرشلونة

2019/07/19 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة السابق، أن التعاقد مع أنطوان جريزمان، سيعزز من فرص البارسا في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ريفالدو في تصريحات

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