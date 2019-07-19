2019/07/19 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HnmWHm4Nd-A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. توزع الوجبة الأولى من المنحة العقارية لذوي الشهداء بواقع 30 مليون دينار لكل عائلة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط.. توزع الوجبة الأولى من المنحة العقارية لذوي الشهداء بواقع 30 مليون دينار لكل عائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).