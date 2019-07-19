2019/07/19 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات في العاصمة اليونانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).