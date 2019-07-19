الإعلام الأمني: جرح خمسة أشخاص بقصف تركي شرقي الموصل

2019/07/19 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قالت خلية الاعلام الامني ان "خمسة اشخاص جرحوا في قصف جوي شرقي مدينة الموصل".

وبينت الخلية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية بعد منتصف ليلة امس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل".واضاف البيان ان "القصف أدى الى جرح خمسة أشخاص".انتهى

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