رفعوا علم كردستان.. الاعتداء على عراقيين كرد في مدينة تركية شاهد بالفديو

2019/07/19 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق اعلنت حكومة اقليم كردستان ،اليوم الجمعة، انها طالبت السلطات التركية باطلاق سراح مواطنين عراقيين من الاقليم، تم اعتقالهم بعدما رفعوا علم اقليم كردستان العراق في مدينة طرابزون التركية.وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم في بيان تلقته “يس عراق”، إن “عدد من سياح إقليم كردستان، تعرضوا في الايام القليلة الماضية، الى اعتداء […]

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