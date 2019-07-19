الداخلية تمدد فترة السماح بسير العجلات التي لا تحمل لوحات

2019/07/19 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتمديد فترة السماح بسير العجلات التي لا تحمل لوحات الى نهاية شهر تموز الجاري.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الياسري أمر بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري”.





وأضاف، ان “الأمر جاء لإتاحت الفرصة للمواطنين الكرام وسائقي العجلات بمراجعة مديريات ومواقع المرور لتثبيت لوحات التسجيل وتقديم الخدمة لهم في هذا الصدد”.

وكان الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن أعلن في وقت سابق، ان وزير الداخلية وجه المرور العامة باتخاذ الاجراءات القانونية ورصد العجلات التي تسير بدون لوحات تعريفية.

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