الاستخبارات العسكرية تعلن إعتقال إرهابي يقوم بإدخال الدولار المزور

2019/07/19 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال ارهابي يقوم بإدخال الدولار المزور في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج استطلاع الفرقة تمكنت من القبض على ارهابي في مخمور بمحافظة نينوى، يقوم بإدخال الدولار المزور عن طريق تركيا، مبينة الارهابي يقوم ببيعه بنصف قيمته الحقيقية في التعاملات”.





وأوضح البيان، ان “المعقتل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، والعملية تمت عبر عملية استخبارية اتسمت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة”.

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