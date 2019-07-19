مرصد الحريات الصحفية في العراق يعد قائمة سوداء تضم شخصيات تعادي حرية الصحافة

2019/07/19 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مرصد الحريات الصحفية في العراق، عن إعداده لائحة تضم أسماء الشخصيات التي تكن العداء لحرية الصحافة والتعبير في البلاد.

وأكد ممثل مرصد الحريات الصحفية، في العاصمة الأميركية واشنطن، بشار المندلاوي، ان ما أسماها “اللائحة السوداء” تم إطلاقها بالفعل، بثلاث لغات هي العربية والكردية والإنكليزية، وتضمنت اسما واحدا، هو النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي، على خلفية شتمه صحفيين داخل مبنى السلطة التشريعية العراقية، وتهديدهم باستخدام الضرب، واللجوء إلى المحاسبة العشائرية، مبينا ان هذا الأسلوب، يُعتبر خرقا قانونيا ودستوريا يتنافى مع روح النظام الديمقراطي.

وأضاف المندلاوي، انه سيعمل باللائحة بأثر رجعي، وستشمل أسماء شخصيات وجهات متنفذة، من سياسيين وعسكريين، ووزراء وأعضاء برلمان، ورؤساء أحزاب قمعت الصحفيين واستهدفتهم، وتورطت في تهديد وقتل عدد كبير منهم، وفقا لتقارير وثقها مرصد الحريات الصحفية، منذ عام الفين وثلاثة.

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