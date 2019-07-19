الاستخبارات العسكرية: الاطاحة بمجهز الدواعش بالأسلحة في الموصل

2019/07/19 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن اعتقال "مجهز الدواعش" بالاسلحة والمعدات الفنية بعملية امنية في الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة مكنه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ الفرقة٢٠ قيادة عمليات نينوى تمكنت من ملاحقة ارهابيين مكلف بشراء الأسلحة والمعدات الفنية للدواعش بعد هروبه من منطقة سكناه في قرية ام الذيبان إلى قرية الشمالات التابعة لقضاء البعاج في الموصل".

وأضافت المديرية، أن "المفارز تمكنت من القبض علية وضبطت بحوزته تسجيلات صوتية مهمة توضح آلية استلام وتسليم الأسلحة للارهابيين"، لافتة الى أن "المعتقل من المطلوبين للأجهزة الأمنية لصدور مذكرة قبض قضائية بحقه وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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