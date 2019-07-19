مجلس الأمن الوطني: وصول نسبة انجاز تدقيق موظفي المناطق المحررة الى 97%

2019/07/19 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الامن الوطني جلسته الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الامن الوطني، ناقش صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة بعد إكمال التدقيق الامني من قبل جهاز الامن الوطني، حيث وصلت نسبة الانجاز الى ٩٧ بالمائة من مجموع عدد الموظفين في تلك المناطق، ووافق مجلس الامن الوطني على توصيات فريق العمل المشكل بهذا الصدد".وأضاف "كما ناقش المجلس استراتيجية الامن السيبراني في العراق ووجه المجلس بالاستمرار بالعمل على إعداد الاستراتيجية واستحداث تشكيل ينسجم معها مستقبلا".انتهى

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