2019/07/19 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، أمس الخميس ( 18 تموز 2019 ) ، عن القبض على (33) مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية متنوعة على اثر عمليات التحري والتفتيش التي تنفذها قواتها بمختلف الصنوف في كافة قواطع المسؤولية ضمن الممارسات اليومية في تنفيذ اوامر القبض الصادرة من المحاكم المختص.وقالت في بيان تلقته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 33 مطلوبا للقضاء في بابل وكالة خطوة برس.

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