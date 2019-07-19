مصدر يكشف تفاصيل استهداف معسكر تابع للحشد الشعبي في أطراف الدوز

2019/07/19 | 15:15

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بغداد اليوم- صلاح الدين

كشف مصدر مطلع، الجمعة (19 تموز 2019)، تفاصيل استهداف معسكر تابع للحشد الشعبي، بواسطة طا...





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