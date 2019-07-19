2019/07/19 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني عن اصابة خمسة اشخاص بغارة جوية تركية قرب مخيم للنازحين في مخمور.وذكر بيان للخلية ان : الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية بعد منتصف ليلة امس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل، مما أدى الى جرح خمسة أشخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة خمسة اشخاص بغارة جوية تركية قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة خمسة اشخاص بغارة جوية تركية قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).