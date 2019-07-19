2019/07/19 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الجمعة، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج، مضيفة أنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي التصعيد مع إيران.وصرحت ميركل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين: “بالطبع أشعر بقلق.لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل قلقة من التطورات في الخليج وكالة خطوة برس.

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