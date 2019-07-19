هذه الدول على وشك شن هجوم على طرابلس!

2019/07/19 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن "هناك معلومات استخباراتية بأن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على طرابلس"، موضحًا أن " المعلومات تشير

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