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شاهد بالفيديو.. الأعمدة الكهربائية على وشك السقوط وحياة المواطنين معلقة بيد الوزارة!


شاهد بالفيديو.. الأعمدة الكهربائية على وشك السقوط وحياة المواطنين معلقة بيد الوزارة!
2019/07/19 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: VisFd3ezzbY

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