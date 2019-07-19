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شاهد بالفيديو.. سماور | الفنانة ديانا ورد تبكي على الهواء مباشرة ..والسبب ؟! 😱


شاهد بالفيديو.. سماور | الفنانة ديانا ورد تبكي على الهواء مباشرة ..والسبب ؟! 😱
2019/07/19 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: OdPu08TUuf4

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