2019/07/19 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرار زايد - شي طاح (فيديو كليب حصري) | 2019 | Karar Zayd - She Tah) نشر أولاً على موقع (قناة الرماس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -sMb0Ie7Gj8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كرار زايد - شي طاح (فيديو كليب حصري) | 2019 | Karar Zayd - She Tah) نشر أولاً على موقع (قناة الرماس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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