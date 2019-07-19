مجلس الامن الوطني يناقش صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة

2019/07/19 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ناقش مجلس الامن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ،الجمعة، صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة بعد إكمال التدقيق الامني من قبل جهاز الامن الوطني، مبينا أن نسبة التدقيق وصلت الى ٩٧% من مجموع عدد الموظفين في تلك المناطق.وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مجلس الامن الوطني […]

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