العراق... مجلس الامن الوطني يعقد جلسته الدورية برئاسة رئيس الوزراء

2019/07/19 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الامن الوطني العراقي جلسته الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي....

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