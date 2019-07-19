2019/07/19 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكدت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة تعرض معسكر للحشد الشعبي في امرلي الى قصف من طائرات مسيرة ما ادى الى جرح اثنين.وأفاد بيان للخلية تلقت خطوة برس” نسخة منه بـ”تعرض معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع الى اللواء 16 حشد شعبي فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة والساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة مجهولة تلقي قنبلة يدوية على معسكر للحشد في امرلي وكالة خطوة برس.

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