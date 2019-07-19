تعرض معسكر للحشد لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة في منطقة امرلي

2019/07/19 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني عن تعرض معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع الى اللواء 16 حشد شعبي فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة والساعة الثانية وعشرين دقيقة الى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة وأدى القصف الى جرح اثنين ./انتهى

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