 “طائرة مسيرة” تقصف معسكراً للحشد في صلاح الدين واصابة شخصين

2019/07/19 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق أكدت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الجمعة، تعرض معسكر تابع للحشد الشعبي في صلاح الدين لقصف بواسطة طائرة مسيرة.وذكرت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع الى اللواء الـ 16، الحشد الشعبي، تعرض فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة والساعة الثانية […]

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