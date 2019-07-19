2019/07/19 | 15:33

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طائرات مجهولة تقصف معسكراً للحشد بقضاء الطوز

الجمعة

19

تموز

2019 :

03:19 pm

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استشهد اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي وجرح اخرين اثر قصف جوي مجهول

المصدر استهدف معسكر الشهداء للحشد في قضاء طوزخورماتو.وشكلت استخبارات الحشد الشعبي لجنة تحقيقية للكشف عن ملابسات القصف ،

حيث اوردت معلومات اولية عن قيام طائرة مسيرة بقصف المعسكر ، فيما

لاتزال التحقيقات جارية.

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