الاستخبارات العسكرية تعتقل مجهز الدواعش في الموصل

2019/07/19 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على "مجهز الدواعش" بالاسلحة والمعدات الفنية بعملية امنية في الموصل.وذكرت المديرية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان"مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ الفرقة٢٠ قيادة عمليات نينوى، تمكنت من ملاحقة إرهابي مكلف بشراء الأسلحة والمعدات الفنية للدواعش بعد هروبه من منطقة سكناه في قرية ام الذيبان إلى قرية الشمالات التابعة لقضاء البعاج في الموصل".

وأضاف، أن "المفارز تمكنت من القبض علية وضبطت بحوزته تسجيلات صوتية مهمة توضح آلية استلام وتسليم الأسلحة للارهابيين"، لافتاً الى إن "المعتقل من المطلوبين للأجهزة الأمنية لصدور مذكرة قبض قضائية بحقه وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى/س

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